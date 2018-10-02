Сотни жителей Буюкан останутся без воды в среду

Сотни жителей Буюкан останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, в связи с проведением плановых работ на улице Алба-Юлия, 75, в среду, 3 октября, в промежутке между 09.00 и 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • Алба-Юлия, 75, включая все дробные дома, и 77;
  • Мушатинелор;
  • Буздуган;
  • Кодрилор; 
  • Басарабилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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