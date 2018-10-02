Сотни жителей Буюкан останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, в связи с проведением плановых работ на улице Алба-Юлия, 75, в среду, 3 октября, в промежутке между 09.00 и 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
- Алба-Юлия, 75, включая все дробные дома, и 77;
- Мушатинелор;
- Буздуган;
- Кодрилор;
- Басарабилор.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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