Сотни жителей Буюкан останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ на улице Алба-Юлия, 75, в среду, 3 октября, в промежутке между 09.00 и 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Алба-Юлия, 75, включая все дробные дома, и 77;

Мушатинелор;

Буздуган;

Кодрилор;

Басарабилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.