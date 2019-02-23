Сотни жителей Буюкан и пригорода Дурлешты останутся без воды в понедельник

Сотни жителей Буюкан и пригорода Дурлешты останутся без воды в понедельник

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в понедельник, 25 февраля, без воды в кране останутся многие жители столичного сектора Буюканы. С 09.00 до 17.00 подача воды будет приостановлена в домах по адресам:

  • И. Пеливан, 28-40;
  • В. Лупу 117-119;
  • пригород Дурлешты – Тудор Владимиреску, 1-21.

Поставщик приносит извинения потребителям за доставленные им неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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