Сотни жителей Ботаники останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик.

Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу питьевой воды во вторник, 30 января, с 09.00 до 14.00 по адресу Н. Зелинского, 32-36, включая дома с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.