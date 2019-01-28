Сотни жителей Ботаники останутся без воды во вторник

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ во вторник, 29 января, с 09.00 до 15.00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

Дечебал, 91-99, включая дробные дома;

Н. Зелински, 8-14, 11, включая дробные дома;

Сармизеджетуса, 6-16, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.