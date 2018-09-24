Сотни жителей Ботаники останутся без воды во вторник

Сотни жителей Ботаники останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В связи с проведением плановых работ во вторник, 25 сентября, с 09.00 до 17.00 воды в кране не будет у жильцов домов, расположенных по следующим адресам:

  • Дачия, 57,53/5,53/6,53/7, 49/6;
  • Сармиседжетуса, 51-53, 90-96, включая дробные дома;
  • Грэдинэ Ботаникэ, 12-20, включая дробные дома;
  • Буребиста, 134.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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