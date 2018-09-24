Сотни жителей Ботаники останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением плановых работ во вторник, 25 сентября, с 09.00 до 17.00 воды в кране не будет у жильцов домов, расположенных по следующим адресам:

Дачия, 57,53/5,53/6,53/7, 49/6;

Сармиседжетуса, 51-53, 90-96, включая дробные дома;

Грэдинэ Ботаникэ, 12-20, включая дробные дома;

Буребиста, 134.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.