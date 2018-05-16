Сотни жителей Ботаники останутся без воды в четверг

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением работ, 17 мая, с 09.00 до 15.00, без воды в кране останутся кишиневцы, проживающие по следующим адресам:

Дачия, 7/2, 11/3, 4, 2;

Дечебал, 76-78, 82/3, включая дома с дробью;

Н. Зелински, 13.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.