Сотни жителей Ботаники останутся без воды в четверг

Сотни жителей Ботаники останутся без воды в четверг

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, в связи с проведением работ, 17 мая, с 09.00 до 15.00, без воды в кране останутся кишиневцы, проживающие по следующим адресам:

  • Дачия, 7/2, 11/3, 4, 2;
  • Дечебал, 76-78, 82/3, включая дома с дробью;
  • Н. Зелински, 13.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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