Сотни жителей Ботаники и Чекан останутся без воды во вторник

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров, во вторник, 23 апреля, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Дачия, 26,28/2, 30-38, включая дробные дома;

Куза-Водэ, 15/1, 15/2, 18, 18/4;

Траян, 9, 11/2, 1-7, включая дробные дома.

По этой же причине и в этот же промежуток времени отключат воду и на Чеканах, на улицах:

Будэй, 21-43, включая дробные дома;

Дж. Латинэ, 5B, 5/1.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.