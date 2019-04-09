Жители Молдовы продолжают жаловаться на некачественные продукты питания

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В период с 1 января по 31 марта Национальным агентством безопасности пищевых продуктов (НАБПП) было получено 329 жалоб и обращений от потребителей в связи с некачественными продуктами питания.

По данным пресс-службы НАБПП, сообщения от потребителей были получены посредством телефонных звонков, а также через приложение Viber и веб-страницу Агентства. На сегодняшний день из общего количества жалоб было рассмотрено 311, а 37 жалоб по разным причинам не были подтверждены.

В результате проверок жалоб и обращений сотрудниками НАБПП было предпринято следующее:

заполнено 43 протокола об административных нарушениях;

выдано 9 рекомендаций для устранения обнаруженных несоответствий;

20 жалоб были перенаправлены на рассмотрение в другие госучреждения, согласно установленной компетенции;

10 ситуаций были разрешены мирным путём;

18 жалоб не соответствовали условиям рассмотрения в соответствии с действующим законодательством.