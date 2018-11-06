Сотни водителей оштрафованы за ксеноновые фары

С 1 по 4 ноября сотрудники НИП оштрафовали за незаконную установку ксеноновых фар более 320 водителей.

Национальный инспекторат патрулирования напоминает водителям, что на дорогах действует запрет на движение автомобилей с незаконно установленными ксеноновыми фарами, за исключением тех, которые установлены на заводе-изготовителе. Незаконное использование ксенона может стать одной из причин ДТП в ночное время, поскольку поток света ограничивает видимость для других водителей.

В соответствии со статьёй 228 Кодекса о правонарушениях РМ, за установку ксеноновых фар водители будут оштрафованы в размере от 150 до 300 леев.