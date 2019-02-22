Сотни сторонников ПСРМ образовали живую звезду в центре столицы

0

Активисты Партии социалистов на итоговой пресс-конференции выстроились таким образом, что создали живую звезду – символ формирования и, как отметил на своей странице в соцсети секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан, – наш общий символ победы.

– Победная звезда! Сотни сторонников и активистов социалистов создали живую звезду в центре столицы – наш общий символ победы. Не верь никому, голосуй за звезду! За социалистов! – отметил он.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут в Молдове в это воскресенье, 24 февраля. Партия социалистов и все ее кандидаты по одномандатным округам будут участвовать в них под своим символом – звездой.