Сотни жителей столицы останутся в среду без воды

Сотни жителей столицы останутся в среду без воды

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, в среду, 22 января, с 09.00 до 21.00 в некоторых домах не будет воды. В этот интервал поставщик будет проводить плановые работы.

Так, без воды останутся потребители, проживающие по шоссе Хынчешть, 64-240, 59-167, в том числе в домах с дробью, пишет ipn.md. Кроме того, воды не будет по адресам Скиноаса, 1 и Скиноаса, 2.

После завершения ремонтных работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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