Сотни столичных жителей останутся во вторник без электричества

0

Premier Energy Distribution сообщает, что во вторник, 5 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Нягa 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

ул. Барьера Скулень 9/2, А.-Теодорович 44/1, И. Караджале 2, 3, Н. Костин 34A, 37, 44/1 – с 09:10 до 17:00.

ул. А. Плэмэдялэ 2, 3, 5/1, 7, 8, А. Матеевич 76, 84, 84A, 86, 111, 113/1, 113B, 119, Г. Александреску 999, С. Цэрий 1, 3, 4, 4A, 8 – с 10:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Чирешилор 29, 39-53, 40-66, Д. Виилор 26, 26/2, Нукарилор 1-11, 23, 8-30, пер. Нукарилор 1, 6 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 34/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Будэй 23 – с 13:00 до 17:00.

ул. Варница 16/1, Узинелор 100/1, 100/2 – с 09:00 до 18:00.

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Дойна 118, 122, 126 ,148/2, 150, 150/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 30, 114, 116, 124; 150/3A, 150W – с 09:15 до 16:20.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.