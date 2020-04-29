Сотни столичных жителей останутся в среду без света

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Premier Energy Distribution сообщает, что в среду, 29 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

В итоге обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

шос. Мунчешть 9001, 9002, 9003 – с 09:00 до 17:00.

шос. Мунчешть 77, 162, 162B, Н. Титулеску 1/2 – с 09:00 до 13:00.

шос. Мунчешть 172, 242 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. чел Бэтрын 20A, 20/1, 22/5, 24/3 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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