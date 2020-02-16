Сотни столичных жителей останутся в понедельник без воды в кране

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По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, в понедельник, 17 февраля, с 09:00 до 20:00 в некоторых домах не будет воды. В этот интервал поставщик будет проводить плановые работы.

Так, водоснабжение будет приостановлено на улицах Албишоара, 23, в том числе с дробью, Грэдинилор, 56-58, 69, Армянская, 100, Сфынтул Петру, Ион Ботезаторул, Кагул, 5-11, 8, в том числе с дробью. Кроме того, воды не будет на улицах Г. Уреке, А. Хашдеу, С. Георге, Аврам Янку и Титу Майореску.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.