Сотни столичных жителей останутся в пятницу без света

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Premier Energy Distribution сообщает, что в пятницу, 24 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Плаюлуй 17, Четатя Албэ 16A – с 11:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Парис 32/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Парис 34, 34/2, 34/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будэй 19, 19A, Будешть 12-22, 15-23, Бульбоака 1-23, 2-38, Бутучень 1-19, 2-20, Кодрул Косминулуй 2-40, 3-37, Фэурешть 1, 1A, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, Мерень 26, пер. Мерень 26A, Петродава 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 21, Ратуш 1-31, 2-22, Васлуй 13-65, 40-60 – с 09:00 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.