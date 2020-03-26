Сотни жителей столицы останутся в четверг без электричества

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Premier Energy Distribution сообщает, что в четверг, 26 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Пьетрарилор 3 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

ул. Кэлэторилор 10-38, 70, 31-99, пер. Кэлэторилор 28, 28A, Мовилень 13, 17, 23, 26, 33, 43, 75, Св. Параскива 21, 21/1, В. Маяковский 40-58, Волунтарилор 15, 15A, 16, 16/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/5 – с 09:20 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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