Сотни столичных жителей останутся без воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, во вторник, 8 октября, с 09.00 до 17.00 запланированы отключения воды по следующим адресам:

ул. Алба-Юлия 196-206 (включительно дроби);

Балканское шоссе 2-6 (включительно дроби);

Л. Деляну 1, 7-9 (включительно дроби).

Также с 09.00 до 16.00 воды не будет по следующим адресам:

В. Александри 102-104;

Кожокарилор 19-25 (включительно дроби);

А. Хаждеу 94-98, 63-65 (включительно дроби);

Г. Уреке 55/1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.