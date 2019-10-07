Сотни столичных жителей останутся без воды во вторник

Сотни столичных жителей останутся без воды во вторник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, во вторник, 8 октября, с 09.00 до 17.00 запланированы отключения воды по следующим адресам:

  • ул. Алба-Юлия 196-206 (включительно дроби);
  • Балканское шоссе 2-6 (включительно дроби);
  • Л. Деляну 1, 7-9 (включительно дроби).

Также с 09.00 до 16.00 воды не будет по следующим адресам:

  • В. Александри 102-104;
  • Кожокарилор 19-25 (включительно дроби);
  • А. Хаждеу 94-98, 63-65 (включительно дроби);
  • Г. Уреке 55/1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md