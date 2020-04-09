Сотни столичных жителей останутся без света в четверг

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Premier Energy Distribution сообщает, что в четверг, 9 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Валя Быкулуй 9, Каля Басарабией 42 – с 09:10 до 17:00.

ул. Каля Басарабией 28/2, Валя Быкулуй 5/3, Мунчешть 123A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Буюканы:

бул. Штефан чел Маре 166, пер. Калараш 14/1 – с 09:10 до 17:20.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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