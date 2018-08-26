Сотни первоклассников в Кишиневе получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями (ФОТО)

Сегодня, в ходе торжественного мероприятия Игорь Додон совместно с первой леди страны и чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Украине и Молдове господином Салема Ахмеда Салема Али аль-Кааби, вручил школьные ранцы и принадлежности примерно 500 первоклассникам из всех секторов муниципия Кишинев.

Об этом президент Молдовы сообщил на своей странице в Facebook. Мероприятие является частью инициированной благотворительным фондом первой леди «Din Suflet» общереспубликанской программы поддержки детей, которые готовятся впервые перешагнуть порог школы. Реализация данной акции проходит при содействии посольства ОАЭ, оказавшего необходимую помощь посредством арабского благотворительного фонда «Мухаммед бин Рашид аль-Мактум».

– Поздравил будущих школьников с предстоящим началом учебного года, пожелал им успехов и достижений в учебе, а также в полной мере насладиться самой прекрасной порой жизни – школьными годами, – написал Додон.

Отметим, что общереспубликанская программа, начатая благотворительным фондом «Din Suflet» и предусматривающая обеспечение школьными ранцами и принадлежностями каждого из более чем 25 000 детей страны, которые в этом году пойдут в первый класс, находится в самом разгаре, и большинство детей уже получили свои подарки.