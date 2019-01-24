Сотни молдавских производителей представят свой товар на крупномасштабной выставке «Сделано в Молдове»

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В Кишинёве состоится Национальная выставка «Сделано в Молдове 2019», организованная Торгово-промышленной палатой РМ. В этом году в выставке примут участие 450 экономических агентов из разных сфер деятельности и из разных регионов страны.

Выставка пройдёт в период с 31 января по 3 февраля на территории выставочного центра «Moldexpo», пишет realitatea.md. На мероприятии будут присутствовать представители руководства страны, послы, аккредитованные в Республике Молдова, представители местной власти, а также делегаты из Румынии, России, Беларуси, Пакистана, Турции, Латвии и т.д.

В этом году в выставке примут участие 50 новых экономических агентов. Кроме этого, будут представлены 21 коллективный стенд из Гагаузии, Приднестровья, и районов: Анений Ной, Кагул, Кэлэраш, Криуляны, Чимишлия, Дубоссары, Единцы, Фалешты, Флорешты, Глодяны, Хынчешты, Яловены, Леова, Ниспорены, Рышканы, Резина, Оргеев, Унгены, Штефан-Водэ.

Выставка будет проводиться в 1, 2, 3 и 4 павильонах и на открытой территории «Moldexpo».

Павильон №1 (центральный): предприятия сельского хозяйства, производители продуктов питания и напитков, коллективные выставки 18 районов страны;

Павильон №2: промышленные предприятия, текстиль и мебель 17 компаний, представляющих бренд «Din inimă»;

Павильон №3: сфера предоставления услуг (ANOFM, AGEPI, CNAS и т.д.), районные советы и ремесленники.

В открытых зонах выставочного центра будет представлен сельскохозяйственный товар и техника.

Как и на предыдущих выпусках, на выставке будет представлена обширная деловая программа, посвящённая актуальным темам, как для потребителей, так и для производителей. Будут организованы различные конкурсы, круглые столы, презентации компаний и продуктов, семинары, конференции по темам, представляющим интерес в сфере торгово-экономического сотрудничества.