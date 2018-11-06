Сотни молдавских компаний проверят на соблюдение трудового законодательства

Государственная инспекция труда проведёт масштабные проверки в более 300 компаниях Молдовы, среди которых IT-гигант Endava и компания Avia Invest, администрирующая Кишиневский международный аэропорт.

Кроме того, контроль пройдут фармацевтические компании, такие как Pharmaprim, а также сеть аптек Felicia — Optica, пишет bizlaw.md. Полный их список можно найти здесь.

Согласно закону о Государственной инспекции труда, государственный контроль за соблюдением законодательных и других нормативных актов о труде, охране здоровья и безопасности труда осуществляется с целью:

проверки порядка соблюдения работодателем (лицом, действующим от его имени) законодательства о труде, охране здоровья и безопасности труда;

предоставления консультативной и методологической помощи работодателю (лицу, действующему от его имени) в определении путей эффективного применения законодательства и предупреждения нарушений, а также путей устранения нарушений в случае их выявления;

установления наказаний за выявленные нарушения.

Повторная проверка может проводиться по истечении срока, установленного инспектором труда в рамках предыдущей проверки для устранения нарушений, выполнения предписаний и приведения в соответствие с законодательством выявленных отклонений. Комплексная и тематическая проверки проводятся в соответствии с Годовой программой деятельности Государственной инспекции труда, утвержденной директором Государственной инспекции труда по согласованию с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Комплексная и тематическая проверки могут проводиться и по просьбе работодателя (лица, действующего от его имени), работника или профсоюзов. Продолжительность проверки не должна превышать трех рабочих дней. При необходимости директор Государственной инспекции труда или его заместители могут продлить срок проверки.

При осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательных и других нормативных актов о труде, охране здоровья и безопасности труда инспектор труда проверяет соблюдение требований законодательства, относящихся к:

индивидуальному трудовому договору и коллективному трудовому договору;

рабочему времени и времени отдыха;

оплате труда;

нормам труда;

гарантиям и компенсациям, вытекающим из трудовых отношений;

дисциплине труда;

охране здоровья и безопасности труда;

особенностям регулирования труда отдельных категорий работников;

материальной ответственности согласно трудовому законодательству;

заполнению, хранению и учету трудовых книжек;

разумному обустройству рабочего места для лиц с ограниченными возможностями;

созданию или сохранению рабочих мест и найму/трудоустройству лиц с ограниченными возможностями в соответствии с положениями действующего законодательства;

представлению работодателями в территориальные агентства занятости населения отчетов о рабочих местах, созданных/сохраненных в рамках своих учреждений для лиц с ограниченными возможностями и предоставленных им, в соответствии с положениями действующего законодательства.

Государственный контроль за соблюдением законодательных и других нормативных актов о труде, охране здоровья и безопасности труда завершается составлением инспектором труда протокола проверки, в котором инспектор труда кратко излагает суть выявленных нарушений, указывает положения законодательных и других нормативных актов, которые были нарушены, и предписывает привести выявленные отклонения в соответствие с законодательством немедленно или, в зависимости от обстоятельств, в оптимальные сроки.