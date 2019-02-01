Сотни молдаван ежедневно обращаются в открытый в России колл-центр по поводу миграционной амнистии

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Об этом президент страны Игорь Додон рассказал по прилету в Кишинев из Москвы.

По его словам, ежедневно в открытый в российской столице колл-центр поступают сотни звонков. Наши сограждане интересуются деталями предоставленной властями РФ миграционной амнистии, а также подпадают ли они под ее действие.

– Я очень надеюсь, что граждане РМ воспользуются этой возможностью, которая была достигнута в результате договоренности президентов Молдовы и России, – сказал он.

Напомним, что получить информацию о миграционной амнистии можно по следующим номерам:

Для звонков из России: 8 800 707 0044; 8 495 123 3944 Для звонков из Молдовы: + 7 800 707 0044; + 7 495 123 3944

Миграционная амнистия стала возможной в результате договоренности Игоря Додона, достигнутой ранее с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках официального визита молдавского лидера в РФ. Ею смогут воспользоваться около 170 тысяч граждан, нарушивших ст. 26 (п. 4 и 8) и ст. 27 (п. 12, 13 и 14) Федерального закона РФ №114 “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”.