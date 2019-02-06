Сотни кишинёвцев останутся без воды в кране в четверг

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, в четверг, 7 февраля, с 09:00 до 16:00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

– ул. Нукарилор, Теилор, И. Ватаману, Миорица, П. Рареш, Каля Басарабией, Порумбеску, Валя Раюлуй, Фынтына луй Раду, Л. Страти, М. Басараб, Теодорович, Маноле, Каля Стрэмошилор.

Также с 09:00 до 15:00 ожидаются отключения по следующим адресам:

– ул. Соймарь 6-8, включая дробные дома; Сармизеджетуса 3-11, включая дробные дома; Титулеску 10-12, включая дробные дома; Пандурилор 68; Минская 47-53, включая дробные дома; Драган 26, включая дробные дома; Драган 18/2, 20, 20/2, 22/3, 22/2, 30/3; Бутучень 37.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.