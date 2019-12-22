Сотни кишиневцев посетили открытие Рождественской ярмарки у Кафедрального собора (ФОТО)

Сотни кишиневцев посетили открытие Рождественской ярмарки у Кафедрального собора (ФОТО)

Прекрасная праздничная атмосфера царила на открытии Рождественской ярмарки в центре столицы, которое состоялось накануне. В сквере Кафедрального собора присутствовало множество граждан и гостей столицы.

По словам генпримара столицы, мероприятие было реализовано совместными усилиями президентуры, правительства и примарии.

– На весь период зимних каникул мы подготовили множество сюрпризов для жителей и гостей муниципия. Это и ряд бесплатных услуг для всех детей – карусели и фотографии с Дедом Морозом, – и создание праздничной атмосферы, и организация концертов с участием известных артистов. Аналогичные рождественские ярмарки организованы во всех секторах столицы, – отметил Ион Чебан 

Вечером в канун Нового года в Кишиневе состоится концерт с участием местных артистов и известных гостей. В полночь же над столицей вспыхнет фейерверк.

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