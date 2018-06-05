Сотни кишиневцев останутся завтра без воды

В связи с выполнением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa” в среду, 6 июня, возможны отключения электроэнергии, что приведет и к прекращению подачи воды по ряду адресов в Кишиневе.

В частности, без воды останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Н. Йорга, 7-11, 16, включая дома с дробью;

М. Когэлничану, 80.

Отключения продлятся с 09.00 до 17.00. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.