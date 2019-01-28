Сотни кишиневцев останутся сегодня без электричества

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Об отключениях, связанных с проведением плановых работ, сообщает поставщик услуги.

В частности, согласно представленной информации, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Центр

Хынчешть, 202 Е, С – с 09.30 до 17.00.

Чеканы

А. Избаш, 4-38, 9-47 , Тырговиште, 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ, 155 – с 09:10 до 16:00.

М. Дрэган, 19, 19A, 21, 23 – с 09:10 до 13:00.

В. Думбрава, 2, 4, 13/1, 17, Узинелор, 209/1 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка

В. Бадиу, 1, 3, 5, 12, Каля Орхеюлуй, 91, 95 – с 09:05 до 17:00.