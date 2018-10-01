Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ на насосной станции по улице А. Руссо, 55/7, без воды в кране 2 октября с 09.00 до 16.00 временно останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • А. Руссо, 55, включая дробные дома;
  • М. Садовяну, 14, 16;
  • П. Заднипру, 2, 4, включая дробные дома. 

Кроме того, в связи с проведением работ по разветвлению водопровода по улице Д. Рышкану, 29/2, также во вторник, 2 октября, с 09.00 до 15.00 от водоснабжения будут отключены потребители, проживающие по улицам:

  • Акад. А. Сахаров;
  • Д. Рышкану;
  • Зимбрулуй. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и призывает их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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