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Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

В связи с выполнением работ по замене кранов и водомеров АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды во вторник, 16 января, с 09.00 до 17.00. 

Отключения затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам:

  • Каля Ешилор, 1,1B;
  • Ион Крянгэ, 4, 10/2, 10/4;
  • Григоре Александреску.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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