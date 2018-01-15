Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

В связи с выполнением работ по замене кранов и водомеров АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды во вторник, 16 января, с 09.00 до 17.00.

Отключения затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам:

Каля Ешилор, 1,1B;

Ион Крянгэ, 4, 10/2, 10/4;

4, 10/2, 10/4; Григоре Александреску.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.