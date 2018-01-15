Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

В связи с выполнением работ по замене кранов и водомеров АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды во вторник, 16 января, с 09.00 до 17.00.
Отключения затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам:
- Каля Ешилор, 1,1B;
- Ион Крянгэ, 4, 10/2, 10/4;
- Григоре Александреску.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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