Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

О плановых отключениях сообщил поставщик.

Так, в связи с проведением плановых работ, АО “Apă-Canal Chişinău” приостановит подачу воды во вторник, 26 декабря, с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

И. Виеру, 16-20, включая дома с дробью;

М. Спэтару, 13-15, включая дома с дробью.

В то же время из-за работ по разветвлению нового водопровода в этот же промежуток времени без воды в кране могут остаться жильцы домов по улице Каля Ешилор, 59-71, включая дома с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.