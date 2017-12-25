289

Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

Сотни кишиневцев останутся без воды во вторник

О плановых отключениях сообщил поставщик.

Так, в связи с проведением плановых работ, АО “Apă-Canal Chişinău” приостановит подачу воды во вторник, 26 декабря, с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • И. Виеру, 16-20, включая дома с дробью;
  • М. Спэтару, 13-15, включая дома с дробью.

В то же время из-за работ по разветвлению нового водопровода в этот же промежуток времени без воды в кране могут остаться жильцы домов по улице Каля Ешилор, 59-71, включая дома с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md