Сотни кишиневцев останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик.
Так, согласно информации АО “Apă-Canal Chişinău” в среду, 31 января, с 09.00 до 17.00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам в Кишиневе:
- Варшовия;
- улица и переулок Прага;
- переулок Львов;
- Белград, 17-23, включая дома с дробью;
- Бутукулуй, 2-16;
- Брынкуш, 110-146, 3-133, включая дома с дробью.
Потребителей, живущих по вышеуказанным адресам, призывают запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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