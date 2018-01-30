Сотни кишиневцев останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик.

Так, согласно информации АО “Apă-Canal Chişinău” в среду, 31 января, с 09.00 до 17.00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам в Кишиневе:

Варшовия;

улица и переулок Прага;

переулок Львов;

Белград, 17-23, включая дома с дробью;

Бутукулуй, 2-16;

Брынкуш, 110-146, 3-133, включая дома с дробью.

Потребителей, живущих по вышеуказанным адресам, призывают запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.