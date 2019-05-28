Сотни кишиневцев останутся без воды в среду

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с выполнением работ по замене кранов и водомеров 29 мая, с 09.00 до 17.00 без воды в кране временно останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Парис, 38-40, включая дробные дома;

Г. Тофан, 43;

Л. Деляну, 3, включая дробные дома;

Сучевица, 18/1;

А. Маринеску;

И. Пеливан, 30, 30/2.

В то же время в связи с проведением плановых работ в этот же промежуток времени без воды в кране временно останутся кишиневцы, проживающие по адресам:

Мелестиу, 16-20, 21-23, включая дробные дома;

Валя Трандафирилор, 12,14.

Кроме того, с 09.00 до 15.00 отключения воды ожидаются и по адресу: Дечебал, 19.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.