Сотни кишиневцев останутся без воды в среду

Сотни кишиневцев останутся без воды в среду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с выполнением работ по замене кранов и водомеров 29 мая, с 09.00 до 17.00 без воды в кране временно останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

  • Парис, 38-40, включая дробные дома;
  • Г. Тофан, 43;
  • Л. Деляну, 3, включая дробные дома;
  • Сучевица, 18/1;
  • А. Маринеску;
  • И. Пеливан, 30, 30/2. 

В то же время в связи с проведением плановых работ в этот же промежуток времени без воды в кране временно останутся кишиневцы, проживающие по адресам:

  • Мелестиу, 16-20, 21-23, включая дробные дома;
  • Валя Трандафирилор, 12,14.

Кроме того, с 09.00 до 15.00 отключения воды ожидаются и по адресу: Дечебал, 19.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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