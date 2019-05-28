Сотни кишиневцев останутся без воды в среду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с выполнением работ по замене кранов и водомеров 29 мая, с 09.00 до 17.00 без воды в кране временно останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:
- Парис, 38-40, включая дробные дома;
- Г. Тофан, 43;
- Л. Деляну, 3, включая дробные дома;
- Сучевица, 18/1;
- А. Маринеску;
- И. Пеливан, 30, 30/2.
В то же время в связи с проведением плановых работ в этот же промежуток времени без воды в кране временно останутся кишиневцы, проживающие по адресам:
- Мелестиу, 16-20, 21-23, включая дробные дома;
- Валя Трандафирилор, 12,14.
Кроме того, с 09.00 до 15.00 отключения воды ожидаются и по адресу: Дечебал, 19.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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