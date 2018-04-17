Сотни кишиневцев останутся без воды в среду

О плановых отключениях предупреждает поставщик АО “Apă-Canal Chişinău”.

В связи с выполнением плановых работ по замене кранов и водомеров, поставщик вынужден временно приостановить водоснабжение. Так, в среду, 18 апреля с 09:00 до 16:00 без воды останутся жители следующих домов:

ул. Измаил, 84,

ул. Л. Толстой 63, 70,

бульвар Штефан чел Маре, 6,

ул. К. Вырнав, 10 – 14,

ул. Малая Малина, 1 – 5.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причинённые неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77