Сотни кишиневцев останутся без воды в пятницу

О плановых отключениях потребителей предупреждает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по улице Каля Ешилор, 14/1 с 09.00 до 18.00 подача воды будет отключена по следующим адресам:

Каля Ешилор, 14-16, включая дома с дробью;

Месаджер, 1, 2.

Кроме этого, в связи с проведением запланированных работ с 09.00 до 13.00 без воды в кране останутся также жители домов по адресу Дачия, 60, включая дома с дробью.

Плановые работы станут причиной отключения воды с 09.00 до 15.00 и в домах по адресу Романэ, 2/3, 2/3A, а также Василе Александри, 139, 141, включая дома с дробью.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.