Сотни кишиневцев останутся без воды в кране в субботу

В связи с выполнением плановых работ, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу питьевой воды в субботу, 15 декабря, по некоторым адресам в столице.

Так, без воды в кране с 09.00 до 16.00 останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

Богдан Воевод, 2-a,b,c;

Московский проспект, 1/1,1/2,1/3, 8, 10/1, 10/2, 14, 11,13,15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17/1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.