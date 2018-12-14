Сотни кишиневцев останутся без воды в кране в субботу

Сотни кишиневцев останутся без воды в кране в субботу

В связи с выполнением плановых работ, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу питьевой воды в субботу, 15 декабря, по некоторым адресам в столице. 

Так, без воды в кране с 09.00 до 16.00 останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

  • Богдан Воевод, 2-a,b,c;
  • Московский проспект, 1/1,1/2,1/3, 8, 10/1, 10/2, 14, 11,13,15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17/1. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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