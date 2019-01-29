Сотни кишиневцев останутся без воды в кране в среду

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Ряд домов в Кишиневе останутся без воды в среду, 30 января. Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 17.00 от подачи воды временно будут отключены жильцы домов, проживающих по адресам:

Траян, 12/2, 12/3, 14/4, 16-22, включая дробные дома;

Гренобле, 191-199, включая дробные дома.

В то же время с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся кишиневцы, проживающие по адресам:

А. Руссо, 1/2,3/1, 3/2, 3/3, 5;

Московский проспект, 2/4, 4/2, 4/3, 6, 6a.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.