Сотни кишиневцев останутся без воды в кране в четверг

О плановых отключениях предупреждает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров 19 апреля с 09.00 до 16.00 будут отключены от подачи воды потребители, проживающие по следующим адресам в Кишиневе:

Дачия, 50, 4 подъезд;

Дачия, 44, подъезды 5 и 8;

Валя Кручий, 22, подъезды 3, 5, 8;

Куза-Водэ, 29/2, 37, включая дома с дробью.

Кроме этого, по причине отключения электроэнергии возможны перебои в подаче воды с 13.00 до 17.00 по адресу Друмул Виилор, 26-30, включая дома с дробью.

Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.