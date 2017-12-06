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Сотни кишиневцев останутся без воды в четверг

Сотни кишиневцев останутся без воды в четверг

О плановых отключениях сообщает поставщик. 

Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров водоснабжение будет приостановлено с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • Дечебал, 70, включая дома с дробью;
  • Куза-Водэ, 5-11, включая дома с дробью;
  • Индепенденцей, 32, 32b, 34, 36.

В то же время из-за проведения работ по разветвлению нового водопровода на улице А. Дога, 13, будет отключена подача воды с 09.00 до 15.00 в домах, расположенных на:

  • А. Дога, 7-17, 2-16;
  • Пьетрэрией;
  • переулок Чиркулуй, 1.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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