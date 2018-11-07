Сотни кишиневцев останутся без воды в четверг

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением аварийных работ в четверг, 8 ноября, с 09.00 до 19.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
- Н. Йорга, 7, 9;
- Когэлничану, 80.
В то же время в связи с проведением плановых работ в промежутке между 09.00 и 20.00 временно останутся без воды жильцы домов по улицам:
- Малина Маре, 39-47, 48-50;
- Авиченна;
- М. Ломоносов, 49/4 – 49/18, 51- 53, включая дробные дома;
- К. Вырнав, 1-27, 2 – 30, включая дробные дома;
- Н. Тестимициану, 9-23, 2-18, включая дробные дома;
- Г. Кашу, 2-32, 3-33;
- Арборилор, 8-20, 9-11;
- И. Ватаману, улица и переулок Ип. Сорочану, В. Гуцу, Н. Склифос, Малина Маре, Романтика, Фраций Апостол, Илие Унтилэ.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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