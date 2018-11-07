Сотни кишиневцев останутся без воды в четверг

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением аварийных работ в четверг, 8 ноября, с 09.00 до 19.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Н. Йорга, 7, 9;

Когэлничану, 80.

В то же время в связи с проведением плановых работ в промежутке между 09.00 и 20.00 временно останутся без воды жильцы домов по улицам:

Малина Маре, 39-47, 48-50;

Авиченна;

М. Ломоносов, 49/4 – 49/18, 51- 53, включая дробные дома;

К. Вырнав, 1-27, 2 – 30, включая дробные дома;

Н. Тестимициану, 9-23, 2-18, включая дробные дома;

Г. Кашу, 2-32, 3-33;

Арборилор, 8-20, 9-11;

И. Ватаману, улица и переулок Ип. Сорочану, В. Гуцу, Н. Склифос, Малина Маре, Романтика, Фраций Апостол, Илие Унтилэ.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.