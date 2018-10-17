Сотни кишиневцев останутся без воды в четверг

Сотни кишиневцев останутся без воды в четверг

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

Согласно представленной информации, в связи с проведением запланированных работ, завтра, 18 октября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенные по адресам:

  • Роз, 1-31, 2-8, включая дробные дома;
  • Дечебал, 16-68, включая дробные дома. 

Также по причине проведения работ с 09.00 до 15.00 не будет воды и у кишиневцев, которые живут на улицах:

  • Бернардацци, 2-14, 1-11, включая дробные;
  • Инкулец, 21/3;
  • Кицкань, 28-30, 13-19, включая дробные. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md