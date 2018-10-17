Сотни кишиневцев останутся без воды в четверг

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

Согласно представленной информации, в связи с проведением запланированных работ, завтра, 18 октября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенные по адресам:

Роз, 1-31, 2-8, включая дробные дома;

Дечебал, 16-68, включая дробные дома.

Также по причине проведения работ с 09.00 до 15.00 не будет воды и у кишиневцев, которые живут на улицах:

Бернардацци, 2-14, 1-11, включая дробные;

Инкулец, 21/3;

Кицкань, 28-30, 13-19, включая дробные.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.