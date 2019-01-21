Сотни кишиневцев останутся без электричества в понедельник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 18/2 – с 09:00 до 13:00.

Сучевица, 16 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

К. Негруцци, 7, Гэрий, 1, Петрикань, 86, Ион Василенко, 32A, 38 – с 09:00 до 17:00.

Сихаструлуй, 79A, 42, 9003, 9990, Сфынтул Штефан, 21, 23, 43 – с 09:30 до 17:00.

Рышкановка:

Каля Басарабией, 5, 8, 10, Каля Мошилор, 9, 17, 38, 40, переулок Болбочика, 6, 7-9, 9A, Каля Орхеюлуй, 3, 10-28, 11-35, 107, Карьерей, 18, 30-50, 43-79, переулок 1 Карьерей, 1, 2A, 3-13, 2-10, 16, 16A, 25A, 33, 24, переулок 2 Карьерей, 2-10, 7, 15-21, 16, 24, 30, Кэрэушилор, 4, Чиркулуй, 50, Корнешть, 7A, Дойна, 2, 4, 4A, 6, 7, 7A, 13, 15A, 167A, Дубэсарь, 1B, 2, 6, 10, 3, 3A, переулок 1 Пьетрэрией, 30, 37, переулок 2 Пьетрэрией, 19, 23, 26A, 26, 34, 35, переулок Пьетрэрией, 39, 49D, Подгоренилор, 4, 6, 7A, Вистерничень, 18, 26-28, 42-68 – с 09:20 до 17:00.