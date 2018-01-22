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Сотни кишиневцев и жители одного пригорода останутся без воды во вторник

Сотни кишиневцев и жители одного пригорода останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях сообщил поставщик.

Так, в связи с проведением плановых работ во вторник, 23 января, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов по следующим адресам:

  • Варшовия;
  • улица и переулок Прага;
  • переулок Львов;
  • Белград, 17-23, включая дома с дробью;
  • Бутукулуй, 2-16;
  • Брынкуш, 110-146, 3-133, включая дома с дробью.

 

В то же время в связи с проведением работ по разветвлению водопровода в пригороде Яловены с 09.00 до 18.00 будет отключена подача воды по улицам: Басарабия, Килие, И. Крянгэ, Ю. Гагарин, П. Штефэнукэ, Виилор, Лучафэрул, В. Александри, В. Купча, Тинеретулуй, Мэрцишор, Гиочел, Бужорилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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