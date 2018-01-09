Сотни кишиневцев и жители одного пригорода останутся без воды в среду

О плановых отключениях граждан предупреждает поставщик.

Так, в связи с выполнением плановых работ 10 января с 09.00 до 17.00 будет отключена подача воды по следующим адресам в Кишиневе:

Игорь Виеру, 13-17, включая дома с дробью;

М. Спэтару, 17-19, включая дома с дробью;

Ероий Нямулуй;

Каля Дачилор.

В то же время в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 будет отключено водоснабжение в коммуне Бубуечь по следующим улицам: Ливезилор, Фрунзе, Ю. Гагарин, Штефан чел Маре, Миорица, С. Лазо, Школий и переулок Школий. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.