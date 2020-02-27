Сотни килограммов подозрительного мяса изъяли в поезде “Кишинёв-Москва”

Сотни килограммов подозрительного мяса изъяли в поезде “Кишинёв-Москва”

Сотрудники Брянской таможни запретили ввоз 75 кг колбасных изделий и 312 кг мяса неизвестного происхождения. Инцидент был зарегистрирован 26 февраля.

Грузы перевозились гражданами Молдовы и Украины в антисанитарных условиях и без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов, пишет bryansktoday.ru. Товары без маркировки и с нарушением условий транспортировки были обнаружены в пассажирских поездах “Кишинёв-Москва” и “Николаев-Москва”.

Вся продукция была изъята и возвращена на сопредельную территорию. Её владельцам выписали штрафы.

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