Сотни христиан собрались в Комрате для поклонения мощам целителя Пантелеймона (ФОТО)

Сегодня, 7 октября, Игорь и Галина Додон приняли участие в литургии, которая была отслужена в Кафедральном соборе Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Комрате, где были выставлены для поклонения мощи Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

⁃ Чтобы поклониться святыне, в Соборе собрались сотни христиан из многих городов и сел юга Молдовы. Это свидетельствует о глубоком укоренении православной веры в нашем народе, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что 2 октября по инициативе президента в Республику Молдова со Святой Афонской горы были доставлены мощи Святого великомученика и целителя Пантелеймона. Они выставлены для поклонения христиан во многих регионах страны до 12 октября, после чего отправятся назад в Монастырь Святого Павла на Афонской горе.