Сотни граждан и двухчасовая беседа: Игорь Додон встретился с жителями Бричан (ВИДЕО, ФОТО)

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Рабочая поездка президента по северу Молдовы продолжилась в Бричанах. В Доме культуры этого города прошла встреча с гражданами, которых собралось более 600.

В ходе двухчасовой откровенной беседы, которая транслировалась онлайн, Игорь Додон ответил на максимально возможное количество вопросов местных жителей.

В рамках мероприятий к Году семьи президент поздравил три супружеские пары долгожителей и две многодетные семьи. Он пожелал всем крепкого здоровья, долгих счастливых лет и благополучия.