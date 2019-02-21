Сотни граждан и двухчасовая беседа: Игорь Додон встретился с жителями Бричан (ВИДЕО, ФОТО)

Сотни граждан и двухчасовая беседа: Игорь Додон встретился с жителями Бричан (ВИДЕО, ФОТО)

Рабочая поездка президента по северу Молдовы продолжилась в Бричанах. В Доме культуры этого города прошла встреча с гражданами, которых собралось более 600.

В ходе двухчасовой откровенной беседы, которая транслировалась онлайн, Игорь Додон ответил на максимально возможное количество вопросов местных жителей.

В рамках мероприятий к Году семьи президент поздравил три супружеские пары долгожителей и две многодетные семьи. Он пожелал всем крепкого здоровья, долгих счастливых лет и благополучия.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md