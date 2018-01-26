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Состояние школьников, пострадавших от слезоточивого газа, улучшилось (ВИДЕО)

Состояние школьников, пострадавших от слезоточивого газа, улучшилось (ВИДЕО)

Двое подростков, которые пострадали больше всех и были госпитализированы в реанимационное отделение, уже переведены в интенсивную терапию.

Инцидент произошел накануне, 25 января, около 12 часов дня во время перемены в школе села Перень Резинского района. Ученик 9 класса принес из дома баллончик со слезоточивым газом и распылил его на детей, попав также на одного учителя, пишет protv.md.

О произошедшем была извещена полиция. Сотрудникам правоохранительных органом подросток-хулиган сообщил, что взял баллончик у своего отца, не зная о том, насколько он опасен.

За поступок несовершеннолетнего предстоит ответить его родителям, допустившим недосмотр за своим ребенком.

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