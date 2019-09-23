Состояние реки Бык проанализировали в примэрии столицы

0

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантараджиу приняла участие в понедельник, 23 сентября, в еженедельном заседании служб примэрии Кишинева, и призвала столичные власти предпринять конкретные действия для решения проблемы загрязнения реки Бык.

Юлиана Кантараджиу отметила, что в последние годы состояние реки Бык ухудшилось, и необходимы срочные действия для решения этой проблемы. Это вызвано, в том числе, активизацией деятельности сельскохозяйственного рынка в этом районе, а также деятельностью торговцев строительными материалами, передаёт moldpres.md.

Таким образом, Юлиана Кантараджиу предложила изменить расположение рынка сбыта строительных материалов и установить в зоне камеры видеонаблюдения, для выявления и санкционирования лиц, не соблюдающих чистоту. В то же время вдоль реки Бык было обнаружено несколько сточных труб, загрязняющих воду. В этом контексте госсекретарь Министерства сельского хозяйства предложила произвести их сварку и пломбирование.

Примэрия муниципия Кишинев призвала жителей столицы и экономических агентов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципия, поддерживать в чистоте территорию, на которой они работают, и участки, которыми владеют. Граждане, которые не будут соблюдать эти правила, рискуют получить штрафы. Так, за нарушение правил обеспечения, в порядке, установленном органом местного публичного управления, чистоты в сельских и городских населенных пунктах, штраф составит до 1 800 леев для физических лиц или неоплачиваемый труд в пользу общества от 20 до 60 часов. Юридическим лицам грозит штраф до 9 тыс. леев.