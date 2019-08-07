Состояние овоща

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О том, как Молдова теряет свою сельхозпродукцию

Через три недели уже заканчивается лето, а граждане Молдовы платят на местном рынке большие деньги за овощи и фрукты.

Не засуха – так град

Где это видано, чтобы в начале августа помидоры продавались по цене в 15–25 леев? Чтобы лук стоил 10–12 леев, свёкла – 8–10, баклажаны 8–10, огурцы 16–30 леев? Да какой овощ или фрукт ни возьми, стоимость неприятно удивляет.

Фермеры и сельхозпроизводители жалуются на плохие погодные условия – жара, сменяемая проливными дождями, в некоторых местах с градом, сильными ветрами. В ряде населённых пунктов севера и юга страны урожай некоторых фруктов, кукурузы, подсолнечника был потерян – град и ветер сделали своё разрушающее дело. Из-за сильной засухи сельхозпроизводители не смогли вырастить и нормальный урожай помидоров. Из беседы с сельчанами выяснилось, что в этом году вряд ли стоит ждать дешёвых помидоров – всё горит. А если вдруг выпадают долгожданные осадки в виде дождя, то они зачастую разрушительной силы.

Овощные культуры выращивают, в основном, иностранной селекции. Они плохо адаптированы к местным условиям. Оросительные системы разрушены.

Битва за урожай

Фёдор Руссу, который живёт в доме на земле и выращивает на приусадебном участке необходимые для семьи овощи, говорит, что, даже имея систему орошения, он рискует остаться без перца, помидоров. Мол, днём так всё беспощадно горит, что порой кажется – утренний и вечерний полив не помогут. Соответственно и урожай не такой, какой ожидал собрать собеседник «АиФ в Молдове».

Торгующая помидорами рядом с Центральным рынком женщина по имени Мария рассказала, что практически все покупатели возмущаются высокими ценами на этот овощ, но они не правы, потому что при таких погодных условиях затраты её семьи в разы увеличились, поэтому цена должна их окупить. Если помидоры у Марии более-менее уродились, то с кукурузой и подсолнечником вообще беда. Женщина предполагает, что проблема не только у их хозяйства, поэтому есть большая вероятность, что осенью подорожают кукурузная мука и подсолнечное масло. В данной ситуации больше всего страдает покупатель, у которого увеличиваются затраты на питание.

Деградирующий сектор

Доктор экономики Михаил Пойсик заметил, что высокие темпы подорожания овощей отмечаются уже не первый год. Только за последние пять лет, по сравнению с 2013-м, среднегодовые цены выросли более чем в 2,6 раза. А в июне текущего года, по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го, цены выросли ещё на 28%.

– А факторов этого нелицеприятного удорожания, да и в целом деградации данного сектора экономики, здесь длинный перечень, – подчёркивает М. Пойсик. – Прежде всего, сократилось до беспрецедентного минимума количество дипломированных специалистов аграрного сектора – до 1,5% из общего числа студентов вузов по сельскохозяйственным специальностям. Практически уничтожено и научное обеспечение отрасли, включая и семеноводство. В итоге овощные культуры выращивают, в основном, иностранной селекции. Они плохо адаптированы к местным условиям. Оросительные системы разрушены. В целом инфраструктура овощеводства – заготовка, хранение, агрохимическое обслуживание, переработка и т. д., которые должны стимулироваться государством, в нашей стране во многом сведены на нет. Нынешняя агротехника мелкотоварного выращивания, как правило, реализуется на крайне низком уровне. А некогда применяемые индустриальные технологии ушли в далёкое прошлое.

Задавить импортом

Как отмечает М. Пойсик, открытие внутреннего рынка РМ для иностранных производителей убило производство тепличного и раннего овощеводства. Зарубежные овощеводы, наряду с целым рядом механизмов их поддержки, имеют и субсидирование несопоставимо выше. И растёт импорт их продукции.

Уже очевидно, что либерализация рыночных отношений по сути убивает эту отрасль. А ведь молдавские овощи благодаря уникальным природно-климатическим условиям нашей страны выделяются неповторимыми органолептическими (вкусовыми) качествами. Не понимать это – значит вести овощеводство к дальнейшей деградации. Болгария уже давно забыла вкус собственных томатов. Неужели и Молдове уготована та же участь?

Анастасия Погодина