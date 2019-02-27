Состояние несовершеннолетних из Фалешт, спрыгнувших с четвёртого этажа недостроя

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Несовершеннолетние, которые спрыгнули вчера с недостроенного здания в Фалештах, перенесли операции на позвоночнике. По словам врачей, состояние девушек тяжёлое, но стабильное.

По словам матери одной из пострадавших, её дочь оставила прощальную записку, в которой просит прощения у родителей. Однако причины, по которым несовершеннолетняя решилась на этот шаг, не были указаны, пишет tvc.md. По словам родственников, в поведении девушек не было ничего подозрительного.

Напомним, что две девушки попали в больницу в тяжёлом состоянии после того, как решили сброситься с четвёртого этажа недостроенного здания. Инцидент произошёл вечером 25 февраля в городе Фалешты.