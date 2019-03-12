Состояние несовершеннолетних из Фалешт, решившихся на суицид: что говорят врачи (ВИДЕО)

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Состояние подростков, которые спрыгнули с недостроенного здания в Фалештах в конце февраля, стабильное. Обе девушки по-прежнему находятся в Институте матери и ребёнка с травмами позвоночника.

Пострадавшие находятся в нейрохирургическом отделении, обе в сознании. Девушки перенесли операцию, однако им предстоит ещё не одно хирургическое вмешательство, пишет canal3.md. Врачи говорят, что для проведения следующей операции им нужно дождаться поступления специальных фиксаторов позвоночника.

Стоит отметить, что для 16-летней пострадавшей это не первая попытка самоубийства. Девушка живёт только с матерью, а её отец находится за границей. О второй 17-летней девушке известно, что она из социально уязвимой семьи.